Depois da estreia de 11 minutos, Zizao já sonha com gol

"O futebol no Brasil é muito ofensivo, todo mundo quer fazer gol, atacar", disse Zizao que, apesar do pouco tempo de permanência no País, falou em português. "Sobre o treino (as orientações), eu entendo quase tudo. E quando não consigo falar em português, eu falo em inglês. Com o Tite é português e english."

Zizao, um tanto assustado com a explosão de perguntas, disse que ficou feliz com a estreia, apesar de o time ter perdido a partida. Afirmou que espera uma nova oportunidade e que quer marcar um gol pelo Corinthians. O próximo passo do chinês é jogar diante da torcida corintiana no Pacaembu.

Ontem, ele disse que recebeu telefonemas e falou com amigos chineses, que o parabenizaram pela estreia. Zizao mantém contato com os conterrâneos e a família (seu pai voltou para a China) pela internet.

A estreia de Zizao ganhou destaque na imprensa chinesa. Alguns veículos, em especial os esportivos, deram a notícia com destaque, classificando o feito como histórico. "Foi o assunto do futebol na China. Mercadologicamente foi espetacular", diz o "idealizador" da contratação de Zizao, o vice-presidente Luis Paulo Rosenberg. "Foi uma excelente estreia. Ele é desinibido, ousado e participativo."

O gerente de futebol Edu Gaspar afirmou que Zizao não é somente uma obra do departamento de marketing. "Não tratamos ele como se fosse um atleta diferente", disse.

Zizao tem contrato até 2013 e ganha pouco para os padrões do futebol brasileiro (R$35 mil por mês), razoável para quem jogava futsal na China e, depois, fez testes em clubes menores de Portugal. Nos primeiros meses no Brasil, morou em Santo André por causa da proximidade da família de seu tradutor, mas hoje vive sozinho em Atibaia, por ser mais perto do CT corintiano.