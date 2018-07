Depois da vitória, Lotus não quer falar em título Tanto Kimi Raikkonen quanto Eric Boullier, piloto e diretor da Lotus, não querem nem ouvir falar nessa história de serem candidatos ao título depois da bela vitória de domingo, na etapa de abertura do Mundial, no circuito Albert Park, em Melbourne. E já a partir de amanhã o finlandês vai estar no autódromo de Sepang para a disputa da segunda prova, o GP da Malásia.