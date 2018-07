Depois das Copas

O Santos é um dos times que aguardam que bicho vai dar para em seguida decidir sua vida no Brasileirão. Embora tenha entrado em campo praticamente com o que tem de melhor - Robinho ficou fora -, o campeão paulista não foi avassalador diante do Ceará, em casa, e ficou em novo empate, desta vez por 1 a 1, contra os 3 a 3 com o Botafogo na semana passada. Ganhou um ponto com uma forçona do árbitro Ricardo Ribeiro, que deu impedimento em gol legítimo do rival, então em vantagem, e ainda assinalou pênalti em dividida normal de Fabrício sobre Neymar. O centroavante, com dupla paradinha, aproveitou para empatar. No segundo tempo, Neymar experimentou do seu veneno, porque cobrou outro pênalti - bem assinalado -, deu a paradinha, o goleiro Diego não se mexeu e ele chutou pra fora.

O Santos teve ritmo lento, dispersivo muitas vezes e passou para a torcida a impressão de que estava com cabeça voltada para o segundo duelo com o Grêmio, no meio da semana, pela semifinal da Copa do Brasil. Ganso mais uma vez foi destaque, com jogadas de simplicidade e eficiência próprias de quem sabe jogar muito futebol e que um dia chamará a atenção de treinador da seleção. A propósito do meia, vale um registro: Marca, o principal jornal esportivo da Espanha, anunciou na capa de ontem que o Real Madrid vai atrás de Ganso, o "Guti brasileiro". Você sabe quem é Guti? Se não souber, não tem importância nenhuma. Trata-se de um queridinho da torcida madrilenha, com um brilhareco e eterna opção do time. Compará-lo com Ganso é uma tremenda cara-de-pau. Caso de mandar plantar batatas quem fez a comparação. Ou convidá-lo a ver de perto as exibições do rapaz. Se ainda assim, achar que Ganso tem estilo parecido com Guti, então a saída é colocar camisa-de-força e internar.

Tricolor cochila. Ricardo Gomes achou conveniente conceder folguinha extra para alguns titulares e preservá-los para o confronto decisivo com o Cruzeiro, pela Libertadores. Resultado: o São Paulo perdeu de virada para o Botafogo, num Morumbi que abrigou mais de 11 mil torcedores. O misto morno não empolgou, não emplacou e fez um jogo estimulante para arrancar bocejos. A torcida cobrou pouco, sinal de que apoia a decisão do treinador, pois a equipe está bem perto da semifinal. Só a perspectiva do tetra continental para deixar em segundo plano o fato de o São Paulo ter um empate (com o Fla) e uma derrota no Nacional.

Corinthians aproveita. O técnico Silas também mandou um punhado de titulares do Grêmio colocar chinelinho no fim de semana, de olho no Santos. Mano Menezes abriu mão só de Ronaldo, o Corinthians ganhou a segunda e é líder. A vitória em Porto Alegre, mesmo sem desempenho formidável, é mais uma etapa para fechar a ferida provocada pela eliminação na Libertadores. Por enquanto, mostra na prática que o melhor caminho para voltar ao torneio americano é embalar no Brasileiro. Gostei do espírito de luta do Dentinho - o que não é novidade. O rapaz sua a camisa. Souza esteve bem, mereceu o gol.

Ai, ai, Palmeiras. Noite de domingo já é um tanto melancólica. A de ontem certamente piorou para quem elegeu Vasco x Palmeiras como alternativa de lazer. Um desastre! Jogo ruim, arrastado, capenga, que só reforçou a crise de identidade dessas duas grandes equipes. O 0 a 0 não foi só o placar, mas a nota para ambos.