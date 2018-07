Depois de anular Neymar no clássico, Ralf vira o 'melhor volante do País'

O Corinthians caiu muito de produção em 2010 ao perder Ralf, por contusão - ficou ausente na série de sete jogos sem vitória. E, na temporada, ainda não encontrou um substituto à altura para Elias. Nesta terça-feira, Tite elogiou seu "cão de guarda", impecável na marcação a Neymar, domingo, nos 3 a 1 sobre o Santos, e revelou um pedido, em tom de brincadeira, ao ex-camisa 7.

"O Elias veio me dar um abraço e falei para ele: "Você saiu, desmanchou a estrutura da equipe e quer me dar um abraço?"", revelou o técnico, sorrindo, referindo-se ao encontro com o agora jogador do Atlético de Madrid, terça pela manhã. Elias aproveitou a semana livre na Espanha para visitar os familiares e rever os companheiros.

Desde a saída de Elias, Tite sofre para encontrar um substituto. Já usou Ramirez, Paulinho, Danilo, Morais e Jorge Henrique para tentar fazer a ligação rápida entre meio e ataque.

Morais agradou no clássico, assim como Jorge Henrique, atuando mais recuado, mas o técnico enfatiza que carece de um volante que saia para o jogo, como fazia Elias, e pede a contratação, ainda, de um zagueiro.

Moral elevado. Ganhar seu quarto clássico seguido no Corinthians teve um significado especial a mais para Tite. A felicidade veio pelo fato de o melhor jogador em atividade no País, Neymar, ter sido anulado no duelo do Pacaembu. A missão foi de Ralf, cada vez mais em alta. "O desempenho do Ralf neste ano é o de melhor volante do futebol brasileiro. Isso demonstra a regularidade e o aperfeiçoamento em treinamento, a capacidade de concentração", discursou Tite. "Ele está aprimorando a verticalização do passe, para frente. Contra o Mogi (Mirim, nos 2 a 0) deu o passe para o Dentinho girar e finalizar (Liedson marcou no rebote) e domingo deu o passe para o Liedson (fazer o terceiro contra o Santos)."

Ralf, porém, adota o discurso humilde. "Fizemos uma marcação em cima, porque não podia dar espaço para o Neymar," falou. Sobre o chapéu aplicado, disse que a repercussão só o grande por ter sido em Neymar. "Não se pode esperar muita coisa de mim, não. É um por ano", brincou.

Veja também:

Corinthians se licencia do Clube dos 13 e deve deixar a entidade