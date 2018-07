Depois de 'melhor ano da vida', Casemiro cobra evolução do Real Madrid para 2018

Casemiro não vê motivos para reclamar da temporada que passou. Depois do Real Madrid conquistar os títulos do Campeonato Espanhol, da Supercopa da Espanha, da Supercopa Europeia, da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa, o volante brasileiro é seguro ao afirmar que viveu o melhor ano de sua vida.

"Agora é aproveitar porque o ano foi espetacular para nós. 2017 foi o melhor ano de minha vida", assegurou o volante brasileiro. "Estou feliz, especialmente por jogar no Real Madrid. Aproveito todos os dias, nos treinamentos também. E marcar gols, ainda que eu seja volante, também é importante".

Além de declarar que foi o melhor ano de sua vida, Casemiro garante que o mesmo ocorreu para o Real Madrid. "No vestiário, sabemos que é o melhor ano do clube, de toda a sua história", acrescentou.

Nem tudo, porém, é motivo de celebração. Depois da temporada fantástica, o Real Madrid começou esta em ritmo mais lento e ocupa apenas a quarta posição do Campeonato Espanhol. Em sua última partida, aliás, em casa, levou um 3 a 0 do Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Assim, Casemiro espera uma evolução em 2018 para repetir os feitos do ano anterior. "Precisamos seguir melhorando. Mas foi um ano espetacular e esperamos que estejamos no mesmo nível no próximo".