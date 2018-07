Depois de muito trabalho pela manhã, a 1ª folga

A ideia era soltar um pouco mais a musculatura, ainda travada pela carga forte de exercícios desde o estágio em Curitiba. A delegação está junta desde o dia 21. O circuito fazia com que os atletas se espalhassem pelo campo. Eles davam alguns lançamentos e corriam para uma tabela rápida no meio de campo. A jogada acabava nos laterais para cruzamento e arremate dos atacantes e meias na área.

Todos os atletas participaram com disposição. Kaká novamente treinou sem sentir qualquer incômodo na coxa esquerda. Parece recuperado, mas a comissão técnica ainda não decidiu se vão levá-lo para os amistosos no Zimbábue e Tanzânia. É provável que o jogador do Real Madrid viaje com o elenco, mas seja poupado dos 90 minutos. Luís Fabiano, que também se apresentou machucado, está recuperado.

A bola, condenada pelo goleiro Julio Cesar um dia antes, pareceu ter atrapalhado. Os passes mais longos não saíam com direção certeira, e muitos foram parar fora de campo. Grosseiros. A perna pesada também pode ter contribuído para as dificuldades. O trabalho foi intenso, durou quase duas horas. Hoje, eles treinam somente à tarde.

Golfe. Depois do treino, os jogadores tiveram a tarde livre. Alguns aproveitaram para jogar golfe no campo ao lado do Hotel Fairway, onde o grupo está concentrado. Kaká, Julio César e Júlio Baptista foram os três que tiraram a tarde de sábado para praticar um esporte diferente. Enquanto isso, outros preferiram ir ao shopping. Os que estavam uniformizados foram bastante assediados, a ponto de algumas lojas precisarem fechar suas portas para evitar tumultos.

Dunga já tinha avisado que os jogadores teriam liberdade durante as folgas no período da Copa. Assim, cada um aproveitou o curto tempo livre como pôde. Felipe Melo, Elano, Luís Fabiano, Grafite e Doni, que saíram sem o uniforme da seleção, foram a um lotado shopping de Johannesburgo. Misturados à multidão não chamaram tanto a atenção do público no local.