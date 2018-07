Depois de pegar 11 jogos, Danilo fica livre para atuar

Graças ao Atlético-PR, que entrou com o pedido no Tribunal, Danilo acabou também sendo beneficiado pelo auditor Flávio Zveiter. Manoel havia pegado quatro jogos de suspensão pela confusão com o palmeirense, que levou 11 partidas de punição. O caso ainda será julgado em segunda instância.

Contra o Grêmio, Danilo pode ser a novidade do time de Jorge Parraga. O interino, aliás, pede que os jogadores esqueçam aquele futebol pragmático imposto por Muricy Ramalho e Antônio Carlos. "Quero que meu time ganhe e convença. Eu gosto de futebol técnico." / D.A.B.