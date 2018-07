Depois de perder uma, Cielo dá troco e vence Fratus na final do 4 x 100 m livre

RIO - O duelo entre Cesar Cielo e Bruno Fratus foi a principal atração da manhã deste sábado no Troféu Maria Lenk. Depois da surpreendente vitória de Fratus na final dos 100 metros livre, os dois voltaram a se encontrar na disputa do revezamento 4x100 metros masculino no Parque Aquático Julio Delamare, no Rio. E dessa vez o campeão olímpico se deu melhor.

Os dois protagonizaram uma disputa particular, fechando a prova para Flamengo e Pinheiros. Cielo caiu na piscina primeiro e por pouco não foi superado por Fratus, que ficou apenas dois décimos atrás. O clube carioca venceu a disputa com o tempo de 3min17s11 contra 3min17s31.

"Nadar três provas no mesmo dia é terrível. Parecia que tinha uma tonelada nas costas. Mas todo mundo tirou forças não sei de onde e vencemos", afirmou Cielo, que formou o revezamento do Flamengo com Nicholas Santos, Ramon Melo e Henrique Rodrigues, e neste sábado também se classificou para a final dos 50 metros borboleta em primeiro lugar, com 23s70.

Cielo também comentou a vitória de Fratus nos 100 metros livre. "Méritos para o Bruno. Vim para me desafiar. Estou peludo, pesado e estou pagando por isso. O nível está muito alto e não dá para bobear", disse o campeão olímpico. "Meu foco é o Mundial. Ainda bem que já tinha o índice".

Thiago Pereira, que compete pelo Corinthians, levou seu quinto ouro da competição com a vitória nos 200 metros medley (1m57s35). Henrique Rodrigues e André Schultz, do Flamengo, ficaram com a prata e o bronze. A versão feminina da prova foi vencida pela sul-africana Kirsty Coventry, do Minas Tênis (2min12s12). Nos 50 metros peito masculino, Felipe França, do Pinheiros, confirmou o favoritismo e venceu com 27s32.

Nos 100 metros livre feminino a campeã foi Jessica Hardy (54s20), do Flamengo, com Tatiana Lemos Barbosa (55s94) em segundo e Daynara de Paula (55s95) em terceiro. A versão feminina do revezamento 4x100 metros livre foi vencida pelo Pinheiros (Julyana Kury, Flávia Delaroli, Michele Lenhardt e Tatiana Lemos), com o tempo de 3min44s98.

Clubes. O Minas Tênis segue na liderança folgada do Troféu Maria Lenk com 2.323 pontos. Já a disputa pelo vice-campeonato está acirrada. O Pinheiros continua em segundo lugar, com 1.557 pontos e o Flamengo está em terceiro, com 1.405,50 pontos. O Corinthians é o quarto colocado com 1.198 pontos.

