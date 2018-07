Depois de suar a camisa, Federer deixa o Brasil

SÃO PAULO - Roger Federer é um incansável. Dentro e fora das quadras. Em São Paulo, onde disputou uma série de três jogos-exibição, o suíço superou uma maratona de entrevistas, eventos promocionais de patrocinadores e sessões de autógrafos. Bateu bola com Gustavo Kuerten e Maria Esther Bueno, conheceu Pelé, visitou o Masp e o Mercadão e ainda comandou inúmeras clínicas de tênis com os fãs. Diante da agenda lotada, o que ele menos fez foi descansar, em plenas férias, antes do início da pré-temporada.

Apesar de os valores não terem sido divulgados, estima-se que ele tenha recebido US$ 2 milhões por partida no Brasil, o que daria R$ 12 milhões durante o evento. Como o roteiro sul-americano do tenista inclui também Argentina e Colômbia, sua conta bancária deve engordar em aproximadamente R$ 20 milhões. Outra motivação do jogador é abrir um novo mercado para os produtos de sua grife, a RF. Ele sabe que a América do Sul possui muitos fãs de tênis e que ele não pode ignorar esse grande mercado em potencial.

Em nenhum momento, porém, Federer deixou transparecer que estava no País pela primeira vez por causa do dinheiro. Foi sempre solícito e participou de quase 20 ações de seus patrocinadores sem fazer cara feia. A maratona teve início na madrugada de quarta-feira, quando desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, acompanhado do pai, Robert, e terminou na madrugada de hoje.

O tempo todo mostrou um profissionalismo que os brasileiros não estão acostumados a ver em seus atletas. "Eu quero viver a experiência completa. Não queria vir aqui apenas para dormir, treinar e jogar. Isso não é interessante para mim. Quero experimentar frutas, encontrar os fãs, curtir, não importa o quão complicado seja", diz.

No começo, ele ainda teve muita dificuldade por perder líquido. Precisou trocar três vezes de camisa na partida contra Thomaz Bellucci e mostrou seu lado humano até para Gustavo Kuerten, que encontrou junto com Maria Esther Bueno. "Ele teve de vir para o Brasil para suar", brincou Kuerten, lembrando que o suíço é famoso por vencer suas partidas sem suar a camisa.

Federer também foi recebido por Pelé, que se recupera de cirurgia, em sua casa. Ficou emocionado. "Foi um dos dias mais incríveis da minha vida, encontrei o Pelé na casa dele e acho que cada pessoa que gosta de futebol tem esse sonho. Mostrei meu respeito ao grande homem que ele é. Foi muito legal, falamos sobre tênis e fiquei impressionado sobre o quanto ele entende do assunto. Ele parece ótimo e em forma, foi um grande privilégio", conta.

SEM PARAR

Logo que chegou, o suíço já entrou em quadra para fazer a primeira clínica em solo brasileiro, com crianças carentes. À noite, trocou as roupas de treino por traje mais formal no jantar que abriu o Gillette Federer Tour. No dia seguinte, o empolgado Federer deu suas primeiras entrevistas na apresentação do Tour, que contou com outras estrelas, como Maria Sharapova, Serena Williams, Victoria Azarenka e Jo-Wilfried Tsonga.

Ele também visitou alguns pontos turísticos da cidade e jogou futebol com crianças na Comunidade Peinha. Antes de deixar o Brasil, o suíço deve conhecer as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. "Quando você viaja pelo mundo, é normal ficar cansado. O importante é se recuperar rapidamente, comer bem, dormir o suficiente, cuidar do corpo. Há momentos para descanso e para treino. Este é o segredo da longevidade. Quero jogar por muitos anos", avisa Federer, que quer um dia ir para a África do Sul, terra de sua mãe, e Ásia.