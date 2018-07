Depois de susto, Juve assume a liderança No único jogo disputado ontem pelo Italiano, a Juventus chegou a levar um susto, quando o Catania abriu o marcador com Barrientos, logo aos 4 minutos de jogo. Mas, sem se afobar, a equipe de Turim se impôs em campo e virou o jogo com tranquilidade. Fez 3 a 1 e está novamente na liderança. Tem 49 pontos, dois a mais que o Milan, que hoje enfrenta o Cesena.