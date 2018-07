Depois do 2º atraso, Sheik será multado

O atacante, que não participou do confronto com o Bragantino, tinha de treinar domingo, mas não se apresentou no horário definido pela comissão técnica. Ontem, ele chegou atrasado no treino da manhã que estava marcado para as 10h.

Apesar do ato de indisciplina, Emerson está entre os relacionados para o jogo de amanhã, contra o Millonarios, da Colômbia. Sheik se recupera de dores no joelho direito, mas não deve ser problema para o jogo.

Na reapresentação do elenco após o empate contra o Bragantino, Jorge Henrique e Chicão treinaram com o grupo.

Jorge Henrique participou de atividade com bola após se recuperar de um problema muscular na coxa direita. Porém, o jogador sentiu um incômodo no final do treino e pediu para deixar a atividade mais cedo. Ele será reavaliado pelo departamento médico.

Mesmo assim, Jorge Henrique permanece entre os relacionados pelo técnico Tite para o jogo com o Millonarios. Não é o caso de Chicão, que passou por uma artroscopia e ainda não tem previsão de voltar ao time. /V.M.