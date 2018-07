Depois do show, Ronaldinho Gaúcho reencontra Grêmio Depois do show de bola na histórica vitória sobre o Santos, por 5 a 4, na quarta-feira, Ronaldinho Gaúcho volta a liderar o Flamengo, hoje, às 18h30, no Engenhão, diante do Grêmio, time pelo qual foi revelado, saiu para o futebol europeu há dez anos e que enfrenta pela primeira vez.