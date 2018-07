Depois do susto, Messi já fala em jogar domingo

Um dia depois de ter assustado a torcida do Barcelona ao deixar o campo de maca e com as mãos cobrindo o rosto por causa da dor que sentia no joelho esquerdo, ontem Messi era um homem aliviado. Com expressão tranquila e sorrindo durante a maior parte da entrevista coletiva, ele falou sobre os momentos de pavor que viveu até ser informado de que não tinha sofrido nenhuma lesão séria.

"Na hora em que senti a dor pensei que aquela era a última bola em que eu ia tocar por um bom tempo."

Ele se machucou aos 40 minutos do segundo tempo - 27 depois de ter entrado - da partida contra o Benfica no Camp Nou que terminou sem gols. Havia a suspeita de que o choque com o goleiro Artur tivesse provocado algum dano aos ligamentos ou aos meniscos, mas uma ressonância magnética feita no início da madrugada, ainda no estádio, mostrou que se tratava apenas de uma pancada.

Ontem Messi não foi para o campo treinar, mas fez exercícios na sala de musculação. "Estou me sentindo bem. Vamos ver se domingo conseguirei jogar contra o Betis."

O craque não fica fora de um jogo por causa de contusão desde setembro de 2010, quando levou uma pancada no tornozelo direito num clássico com o Atlético de Madrid no Vicente Calderón e teve de passar duas semanas em tratamento. De lá para cá não tinha tido sequer uma lesão muscular, e só não entrou em campo quando foi poupado.

Fominha. A partida de quarta-feira era uma dessas em que ele não precisava ter sido utilizado, porque o Barça já entrou em campo com o primeiro lugar da chave garantido. Mas ele defende o técnico Tito Vilanova, que vem sendo criticado por tê-lo colocado em campo. "O risco existe sempre. Eu quis jogar."