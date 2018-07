Depois do vexame, é hora de revirar tudo pelo avesso

Que lembrança ela nos deixará? Cada um é livre para escolher, mas dificilmente conseguiremos esquecer que, passada a desconfiança inicial, a maior parte dos que vieram se divertiu à beça. Curtiu o País, adorou o povo, festejou nas ruas, nos bares e nas praias. Basta uma olhada na imprensa internacional, cética a princípio, para constatar o sucesso da Copa no Brasil.

Sucesso que, claro, deveu-se também ao que acontecia dentro de campo. Grandes jogos, placares dilatados na primeira fase, belas jogadas, gols antológicos. Depois, várias prorrogações, disputas por pênaltis, tensão, lances mais ríspidos e muita emoção. Tudo aquilo que faz o encanto do futebol e que, nesta Copa, veio em dose maior e mais generosa. Não sei se foi a Copa das Copas, mesmo porque comparações são sempre temerárias. Mas foi, com certeza, uma das melhores de todos os tempos.

Já dentro de campo, para nós, foi um desastre. Nunca, jamais, em sua história a seleção brasileira se expôs a semelhante vexame como a goleada diante da Alemanha e a derrota para a Holanda. Dez gols sofridos em dois jogos e apenas um marcado! E a comissão técnica ainda tem a cara de pau de dizer que o trabalho foi bem feito? Ora, arrisco a dizer que nenhuma seleção se apresentou tão mal preparada para uma disputa em sua casa quanto esta seleção brasileira. Sem padrão tático, com jogadores abaixo da capacidade técnica, emocionalmente destemperados, o time foi avançando aos trambolhões e, ao deparar com o primeiro adversário de fato difícil, ruiu.

Com o fim da Copa, poderíamos aproveitar o fiasco para passar a limpo estruturas carcomidas. Porque, se Felipão e Parreira têm muito a ver com a dimensão da derrota, não são os únicos culpados. A CBF, que os empregou, e mantém um modo arcaico de funcionamento, é a principal responsável. Deveria vir dela uma resposta à altura, que não fosse simplesmente a demissão de um técnico e a contratação de outro. Toda uma filosofia de trabalho, uma concepção do que seja o futebol, está em xeque.

Mas não podemos esperar que ateie fogo às vestes. Por uma questão de sobrevivência, a CBF fará de tudo para se preservar e jogar a responsabilidade nas costas de outros. Precisa eleger culpados visíveis e jogar toda a culpa sobre seus ombros. Enquanto isso, o mais provável é que o Brasil continue tendo um campeonato nacional fraco, siga sua sina de entreposto de exportação de talentos jovens e mantenha uma estrutura corrupta, arcaica e altamente lucrativa.

Como dizia um personagem do romance O Leopardo, do escritor italiano Lampedusa, "é preciso mudar muita coisa para que tudo permaneça igual." Fiquemos de olho para que as mudanças não sejam cosméticas.