Dérbi de dar gosto

O roteiro da edição mais recente de duelo quase centenário seguiu a tradição de oferecer chance de renascimento para o time que anda em baixa. No caso, o Palestra. A turma de Gilson Kleina superou desconfiança e desentrosamento para encarar adversário afinado, que vive momento extraordinário e ainda a saborear a conquista do mundial no Japão. O que se desenhou, no início, como perspectiva de surra e nova humilhação, por muito pouco não se inverteu para desaguar em vitória de lavar a alma. O empate também foi bom.

O Corinthians largou como manda o figurino para quem está embalado: com praticamente todos os heróis de 2012 em campo, não teve dificuldade para aproveitar a limitação verde e impor-se. A marcação firme, o meio-campo com os habituais pilares atentos (Ralf, Paulinho, Danilo, Jorge Henrique), mais Emerson afiado desembocaram em domínio, posse de bola, oportunidades importantes, duas carimbadas na trave (Jorge Henrique e Guerrero) e o gol de Emerson com apenas 18 minutos.

O Palmeiras assustou-se com a imponência alvinegra? De jeito nenhum, e esse foi um dos méritos. A resposta veio com o trabalho de formiguinha de Wesley, Márcio Araújo, Souza, Vilson, a tropa designada pelo treinador para conter os multicampeões do lado de lá. E deram conta do recado, com contragolpes rápidos, mesmo sem finalizar bem.

O prêmio pela postura vibrante veio aos 29, no cruzamento de Wesley que Vilson desviou de cabeça, sem que Cássio não pudesse sequer esboçar o gesto de levantar os braços e defender. Um momento marcante no clássico, a volta do parafuso, pois o Palmeiras a partir dali acelerou o ritmo, ficou esperto nas roubadas de bola e só não virou porque Wesley abusou do direito de ser fominha. Mesmo assim, foi ele quem serviu Vinicius, no segundo tempo, para os 2 a 1, numa falha enorme do gigante Cássio.

A cadência agradável se manteve, o Palmeiras agia como o franco-atirador atrevido a cutucar o favorito para ver o que iria acontecer. E esteve perto de festejar a proeza de segurar a vantagem. Daí entrou em ação o diferencial que hoje o Corinthians ostenta e que se chama banco. Tite resolveu mudar, e acertou no alvo: Romarinho no lugar de Alessandro e Pato na vaga de Guerrero injetaram fôlego e ânimo novos no ataque. Não foi por acaso que deles nasceu a igualdade derradeira. Nessa hora, Kleina deve ter ficado com um pouco de inveja do colega.

O resumo da ópera: foi um clássico gostoso de se ver, à altura da fama dos times. Para o Corinthians, valeu como prévia para a estreia na Libertadores. Para o Palmeiras, um empurrão na autoestima e na reconstrução.

Autoridade? No final do primeiro tempo de Ponte x Santos, Artur e Neymar se estranharam, bateram boca, um toca no rosto do outro. Enfim, tolas provocações de jogo. Luiz Flávio Oliveira resolveu expulsá-los. Nessas horas, prefiro árbitro europeu, que dá bronca, amarelo e segue em frente.