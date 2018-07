Derrota de Pessanha garante Tiago Camilo na Olimpíada O judoca Tiago Camilo será o representante brasileiro na categoria até 90kg nos Jogos Olímpicos de Londres. Neste domingo, mesmo sem competir por ter sofrido uma lesão no ombro direito, ele garantiu a sua vaga com a eliminação precoce de Hugo Pessanha no Grand Prix de Dusseldorf, na Alemanha.