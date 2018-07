Derrota deixa o técnico Ney Franco pressionado

Já o atacante Aloísio, que marcou o gol do São Paulo mas desperdiçou a chance de fazer o segundo pouco antes do gol da vitória do Arsenal, lamentou a situação e assumiu o erro. "Eu não podia ter perdido aquele gol. Errei, mas isso faz parte do futebol. Agora temos de levantar a cabeça mais uma vez", disse o substituto de Luis Fabiano. Ele sabe que a situação no Grupo 3 ficou um pouco mais complicada. "Agora ficou difícil, porque tínhamos de ganhar esse jogo."