Derrota deixa seleção feminina de futebol ameaçada

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de futebol foi surpreendida na segunda rodada do Torneio Internacional Cidade de São Paulo. Na noite de quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, a equipe da craque Marta perdeu, de virada, para o México por 2 a 1 e está com a sua classificação ameaçada para a final.

Também na noite de quinta, as seleções da Dinamarca e Portugal empataram por 0 a 0. Com isso, as dinamarquesas lideram o torneio amistoso com quatro pontos, um a mais do que Brasil e México. A seleção portuguesa está na lanterna da competição, com apenas um ponto.

Diante das mexicanas, o Brasil abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com Rosana, mas permitiu a reação das adversárias na etapa final. Anisa empatou o duelo aos 18 minutos. Pouco depois, aos 20, Cristiane desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Brasil. Maribel, aos 43 minutos, definiu o triunfo por 2 a 1 da seleção mexicana.

A fase de classificação do Torneio Internacional Cidade de São Paulo se encerra neste domingo. O Brasil encara a Dinamarca, às 16 horas, enquanto México e Portugal vão se enfrentar a partir das 18 horas. Os dois primeiros colocados se classificam para a final da competição.