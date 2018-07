Derrota do rival dá esperança extra ao Santo André A derrota do Santos para o Atlético-MG por 3 a 2, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, serviu de motivação aos jogadores do Santo André, que enfrentarão os Meninos da Vila no domingo, para decidir o título paulista. "Vimos os erros deles e as áreas em que podemos aproveitar na final", comentou o artilheiro da equipe, Rodriguinho. O desgaste físico do adversário também foi comemorado ontem pelo elenco andreense. "O jogo exigiu muito do Santos, o campo era grande e isso é bom para gente", observou o meia Bruno César. No entanto, há quem associe o resultado negativo a um aumento de pressão por parte do rival. "O Santos deve entrar com tudo contra a gente", alertou Nunes.