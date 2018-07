Derrota do Santos no clássico inicia corrida por reforços

SANTOS - O Santos promete anunciar um pacotão de reforços nos próximos dias para repor as perdas de Keirrison (vai embora no fim do mês), Zé Eduardo, Maikon Leite e Alan Patrick, e para qualificar e completar o elenco na briga pelo Brasileiro e pelo Mundial. As negociações estão sendo aceleradas após a derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras, domingo.

O centroavante Alan Kardec e o lateral-direito Leandro Silva, emprestados, respectivamente, por Benfica, de Portugal, e Atlético Sorocaba, já estavam acertados desde a semana passada. Com a viagem de férias do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro a Paris, o diretor Pedro Luis Nunes Conceição está à frente dos entendimentos com clubes, empresários e jogadores. A estratégia é conseguir jogadores de qualidade sem abrir os cofres.

Para conseguir jogadores de alto nível, a política é de oferecer salário de padrão europeu. E se tiver que comprar os direitos, recorre a investidores. Os dirigentes não confirmam que Cleiton Xavier retorna ao Brasil na sexta-feira para fazer exames e, se aprovado, assinar com o Santos.