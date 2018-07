Derrota do Vasco favorece o São Paulo O Vasco, quinto colocado no Brasileiro, perdeu para o Inter, por 2 a 1, ontem, em São Januário e desperdiçou a chance de se aproximar do G-4. A distância para o São Paulo, último classificado, continua em cinco pontos (55 a 50). Essa foi a quarta derrota consecutiva do time carioca.