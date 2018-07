Derrota na Alemanha faz Red Bull acordar

ALEMANHA - Mais importante que a terceira e quarta colocações de Mark Webber e Sebastian Vettel, da Red Bull, domingo no GP da Alemanha, foi o fato de ambos reconhecerem que "era o máximo possível". Por isso o diretor da equipe, Christian Horner, afirmou nesta segunda-feira: "O ocorrido em Nurburgring serviu para acordarmos".

Nas nove corridas anteriores a de domingo, Vettel venceu seis e se classificou em segundo nas outras três. Lewis Hamilton, McLaren, na China, Jenson Button, seu companheiro, no Canadá, e Fernando Alonso, Ferrari, na Inglaterra, contaram com variáveis como chuva ou erro da Red Bull para vencer, sem que isso retire de seus times os méritos por evoluir o carro.

Mas na prova de Nurburgring não houve isso. "Ganhamos na pista", como definiu Hamilton, o vencedor, com Alonso em segundo. Horner falou à revista inglesa Autosport: "Essa corrida foi um lembrete de que não podemos nos acomodar e ninguém da equipe está dormindo. Trabalhamos em tempo integral."

O modelo RB7-Renault concebido pelo genial Adrian Newey iniciou a temporada de forma avassaladora. "É natural que, agora, os adversários se aproximem. Nós mesmos, Ferrari, McLaren e Mercedes têm mais para tirar de seus carros que a Red Bull", explicou em Silverstone o diretor esportivo da Renault, Steve Nielsen.

O desempenho da Red Bull abaixo do de McLaren e Ferrari, na Alemanha, levou Newey a apressar seu programa de desenvolvimento. Mas como lembrou o diretor da Renault, "para Adrian tirar dois décimos do carro serão necessárias muito mais horas de estudos no túnel de vento que os concorrentes diretos, por nosso potencial de melhorar o projeto ser maior".