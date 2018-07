Derrotado em semifinal, Brasil buscará vaga em Mundial de beisebol na repescagem

Depois de uma ótima estreia diante do Paquistão, a seleção brasileira de beisebol perdeu de 1 a 0 para Israel na semifinal da classificatória para o Clássico Mundial, a Copa do Mundo da modalidade, nesta sexta-feira, em Nova York.

Apesar da derrota, o País não está eliminado. O time agora espera o vencedor da outra semifinal, entre Grã-Bretanha e Paquistão, que também jogam nesta sexta-feira, para tentar uma vaga na decisão. A repescagem acontece neste sábado. Já a final contra os israelenses, no domingo. O derrotado deste segundo jogo de sexta, que acumularia duas quedas no quadrangular, será eliminado.

Ao contrário da partida desta quinta-feira, o confronto desta sexta não contou com muitas rebatidas, sendo apenas três anotadas para cada time. Por sinal, as terceira, quinta e sexta entradas não contaram com nenhuma bola acertada, com jogadores chegando em base somente por descuido dos arremessadores.

Os lançadores, por sua vez, foram os destaques do jogo. Do lado israelense, foram 12 strikeouts, eliminação de um adversário sem que ele consiga uma rebatida, enquanto os brasileiros retiraram sete rivais pela mesma maneira.

Israel chegou ao ponto decisivo na quarta entrada, em uma sequência de três bons contatos e o erro de Dante Bichette Jr. O norte-americano naturalizado brasileiro não conseguiu uma eliminação, permitindo que os israelenses seguissem vivos no inning. Logo depois, Cody Decker mandou a bola para o campo central, sendo eliminado por Gabriel Maciel, mas ainda assim impulsionando Nate Frieman.

A melhor chance do Brasil foi na oitava entrada, quando Dante Bichette Jr. e Leonardo Reginatto conseguiram ficar em base. No entanto, Reinaldo Sato não conseguiu outra rebatida forte, forçando a eliminação de Reginatto na chegada à terceira base.

Tida como favorita para assegurar a vaga, o Brasil esbarrou na experiência de Israel. Enquanto oito brasileiros joguem em times de desenvolvimento de alguma franquia da Major League Baseball (MLB), além do arremessador Andre Rienzo, que já atuou profissionalmente na liga, do outro lado são 20 israelenses atuando no torneio norte-americano, com quatro deles com passagens pela MLB.

Apenas o campeão desta classificatória garante uma vaga grupo B do Clássico Mundial de Beisebol, que já conta Coreia do Sul, Holanda, EUA, México e Taipei Chinesa. O torneio mundial acontecerá no Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e México em 2017.