Desafio da estrela busca angariar doações para a terapia de  Lais Souza

Brincadeira que começou na semana passada e virou fenômeno no mundo inteiro, o "Ice Bucket Challenge" vai promovendo um legado também no Brasil. Inspirada na campanha para ajudar pessoas que sofrem de esclerose lateral amiotrófica (ELA) e jogar um balde com água na cabeça, famosos organizaram uma campanha para ajudar a ex-ginasta Lais Souza, que ainda se recupera após sofrer acidente de esqui no final de janeiro.

A campanha, iniciada pelo empresário Bruno Chateubriand, consiste em desafiar pessoas para fazer doações para o tratamento da brasileira e dar uma estrela, em homenagem à ex-ginasta. Iniciado na quarta-feira, o desafio já foi aceito com pessoas como a atriz Suzana Pires e a escritora Thalita Rebouças.

Enquanto treinava para disputar a Olimpíada de Inverno de Sochi, Lais Souza sofreu acidente de esqui em Salt Lake City, nos EUA. A brasileira, que ficou tetraplégica, está fazendo tratamento em Miami e vive em um apartamento bancado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que foi bastante criticado por não dar cobertura ao tratamento da atleta. Como na data do acidente a atleta não participava de alguma prova ou classificatória para os Jogos na Rússia, a entidade nacional havia explicado, por meio de nota, que o seguro não cobria treinamentos.