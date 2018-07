Desafio de Adílson vai ser ajeitar a defesa Empatar no Morumbi contra um time que luta para não cair no Brasileiro não estava nos planos dos jogadores do São Paulo. A equipe contava com os três pontos diante do Atlético-GO, sábado, para colar no líder Corinthians, mas acabou tropeçando e foi vaiada pela torcida.