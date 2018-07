Desafio maior da Sauber é superar a Mercedes

Monisha Kaltenborn, a primeira mulher a chefiar uma equipe de Fórmula 1, tem outro motivo para estar ansiosa além do desafio de gerenciar uma organização tão complexa: semana que vem será disputado o GP da Índia, país em que ela nasceu. Mas a dirigente garante que o seu foco resume-se a levar a Sauber a melhorar o desempenho, voltar a subir ao pódio, como aconteceu quatro vezes nesta temporada, e crescer na classificação no Mundial de Construtores.

"O GP da Índia é uma corrida como qualquer outra, com a mesma preparação meticulosa e a mesma aspiração de alcançar o melhor resultado possível'', disse Kaltenborn em comunicado divulgado pela Sauber. "De um ponto de vista pessoal, é bastante diferente. Obviamente, eu estou particularmente ansiosa para esta corrida no meu país.''

A Sauber está em sexto lugar no Mundial de Construtores, com 116 pontos, diante de 367 da Red Bull, líder. Monisha acredita que a equipe pode ascender à quinta posição nas quatro corridas restantes. Atualmente, a quinta colocada é a Mercedes, com 136 pontos.

"Nosso objetivo, ambicioso, continua sendo terminar em quinto no Mundial de Construtores'', disse. "E eu tenho a maior confiança, tanto em nossa equipe em Hinwil (sede da Sauber na Suíça) como no pessoal de pista, dentre eles nossos dois pilotos, Kamui Kobayashi e Sergio Perez. É claro que houve corridas em que as coisas não aconteceram como planejado e perdemos pontos valiosos.''

Na semana passada, Monisha foi oficializada como nova chefe de equipe da Sauber, em substituição a Peter Sauber. O suíço tem 69 anos e já havia adiantado: "Não vou completar 70 anos permanecendo na mureta dos boxes". Ao comentar a penetração da Fórmula 1 na Índia, Monisha garantiu que o esporte já desperta o interesse do torcedor. "Basicamente, é difícil para qualquer esporte encontrar um lugar na Índia ao lado do críquete. Mas eu acho que o interesse pela Fórmula 1 tem aumentado significativamente desde a sua estreia no ano passado.''

Mulher na Williams. A britânica Susie Wolff pilotou ontem, pela primeira vez, um carro de Fórmula 1. A piloto de testes da Williams conduziu o FW33, carro utilizado na temporada 2011, durante evento festivo, realizado no circuito de Silverstone.

Susie é esposa do sócio e diretor da Williams, Toto Wolff, e se tornou a primeira mulher a pilotar um carro de Fórmula 1 desde que a espanhola Maria de Villota sofreu um grave acidente no circuito do aeroporto de Duxford, na Inglaterra, quando perdeu o olho direito durante teste da Marussia em julho. Susie homenageou a espanhola ao usar uma estrela vermelha no seu capacete.

A britânica disputa a sétima temporada do DTM, o conceituado Campeonato Alemão de Turismo. Além de Susie, os dois pilotos titulares da Williams também se apresentaram. Bruno Senna pilotou o FW08, carro com o qual o finlandês Keke Rosberg foi campeão mundial, e Pastor Maldonado, o FW18, de Damon Hill na conquista do título de 1996.