Desafio no Guarujá abre temporada de Juliana e Larissa

No sábado, Juliana e Larissa irão enfrentar as norte-americanas Walsh e Hanson, enquanto os brasileiros Ricardo e Márcio jogam contra Rogers e Dalhausser. No domingo, haverá a disputa 4x4, com quatro jogadores de cada lado, formando os times do Brasil e dos Estados Unidos.

"Vamos começar a temporada com um desafio gostoso de participar. Não tivemos tempo de treinar, mas vamos dar o máximo. Principalmente porque as disputas entre Brasil e Estados Unidos são sempre acirradas", disse Juliana. "Adoro novos desafios e esse duelo entre quartetos tem tudo para ser emocionante. Estou ansiosa para jogar com Ricardo e Márcio. Acho que esse quarteto tem tudo para dar certo", completou Larissa.