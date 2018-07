Desafio Piraquê Raia Rápida leva grandes nomes da natação ao Rio

RIO - Visando integrar a população com os atletas antes dos Jogos Olímpicos 2016, a cidade do Rio de Janeiro receberá no dia 29 grandes nomes da natação mundial no Desafio Piraquê Raia Rápida. O torneio terá equipes do Brasil, Austrália, França e Estados Unidos, cada uma com quatro atletas disputando em estilos diferentes.

“O evento possibilita o contato das pessoas comuns com a natação, conhecer e ver os atletas que estão se destacando no mundo, medalhistas olímpicos. Isso aproxima as pessoas do esporte”, disse Nicholas Santos, destaque da equipe brasileira e atual líder do ranking dos 50m borboleta.

A competição terá entrada gratuita, e deve atrair um bom público. Atletas de alta performance vão compor a equipe brasileira. Além de Nicholas Santos, também competirão pelo Brasil: Daniel Orzechowski, que foi o líder do ranking mundial de nado costa na distância 50m, em 2012; João Junior, finalista nos 50m peito no mundial de Barcelona 2013; e Alan Vitória, do Botafogo, que disputará no estilo nado livre, com a vantagem da nadar ‘em casa’.

A seleção australiana também virá forte para a competição. A equipe conta com o atual campeão mundial dos 100m peito, Christian Sprenger. Outro destaque é Matt Targett, medalhista olímpico, que se mostra empolgado com o desafio: “Provas internacionais ao ar livre são raras, e a piscina do Botafogo não poderia ser melhor. Estou muito feliz de competir no Rio de Janeiro”, comemorou.

Já o quarteto francês terá três dos quatro atuais campeões mundiais do revezamento 4x100m livre. Eles são, Giacomo Perez-Dortona, Fabien Gilot, Florent Manadou, sendo o último, o atual campeão olímpico nos 50m livre, desbancando o brasileiro César Cielo. Na equipe norte-americana se destacam Eugene Godsoe, vice-campeão mundial dos 50m borboleta, neste ano; e Josh Schneider, campeão mundial de piscina curta no revezamento 4x100 medley, em Dubai 2010.

O desafio Raia Rápida terá provas individuais e de revezamento, nos estilos borboleta, costas, peito e livre, sempre na distância de 50m . A competição será dividida em duas etapas, a primeira será individual e a segunda, medley. A equipe com maior pontuação nas duas fases será a vencedora. No total serão distribuídos R$100 mil em premiações. O evento acontece na sede de esportes aquáticos do Botafogo.

ATLETAS RAIA RÁPIDA 2013

AUSTRÁLIA - Daniel Arnamnart / Christian Sprenger / Matt Targett / Matt Abood

BRASIL - Daniel Orzechowski / João Gomes Junior / Nicholas Santos / Alan Vitória

ESTADOS UNIDOS - Adam Mania / Mike Alexandrov / Eugene Godsoe / Josh Schneider

FRANÇA - Florent Manaudou / Giacomo Perez-Dortona / Fred Bousquet / Fabien Gilot

Serviço:

Data: 29 de setembro - Domingo

Hora: 9h

Local: Parque Aquático do Botafogo - Mourisco Mar - Av. Repórter Nestor Moreira, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro.

Mais informações: http://www.raiarapida.com.br/