Desafio vencido

Muito se tem falado que Felipe é o piloto com a segunda maior pontuação desde o GP da Bélgica, quando a F-1 voltou das férias de agosto. Desde então, ele somou 56 pontos, contra 55 de Button, 45 de Alonso, 41 de Raikkonen e 36 de Hamilton. Ficou atrás apenas de Vettel e a notável marca de 93 pontos desta arrancada (três vitórias e um 2.º), que levou o bicampeão do terceiro lugar para a liderança do campeonato. Mas não são apenas os números. É visível que Felipe passou a se sentir mais confortável no carro. E se o melhor resultado aconteceu no Japão (2.º lugar), a atuação na Coreia foi a melhor dele nos últimos dois anos. Completamente à vontade, andou sempre mais rápido que Alonso, fez as ultrapassagens necessárias e deixou de fazer as que não eram permitidas. Em 25 voltas ele tirou uma diferença de 4,6 segundos para Alonso, encostou no espanhol e, para que não ficasse a menos de um segundo, com direito a acionar o DRS na reta atrás de Alonso, a equipe pediu que ele diminuísse o ritmo. Nada anormal diante da briga pelo título. Mas o suficiente para mostrar que Felipe tinha condições de atacar e passar e, mais ainda, a confiança era tanta que ele acredita até que poderia ameaçar a segunda posição de Webber.

Com a renovação do contrato, Massa ganha a oportunidade de aproveitar 2013 para se recolocar no mercado, já que a Ferrari vai mesmo tentar formar a dupla Vettel-Alonso em 2014.

Neste momento o que ele tem a fazer é tentar ajudar Alonso na briga pelo título. A Ferrari está feliz por ter voltado à vice-liderança do campeonato, agora seis pontos à frente da McLaren. Entre o 2.º e o 3.º lugares no campeonato, a diferença na distribuição do dinheiro pela FOM é de 15 milhões (perto de R$ 40 milhões). A equipe campeã leva 100 milhões (R$ 260 milhões). A segunda colocada, 75 milhões (R$ 195 milhões) e a terceira, 60 milhões (R$ 156 milhões).

Esta é também uma razão para não se acreditar que a McLaren tenha deixado de apoiar Lewis Hamilton desde o anúncio de que ele deixa a equipe no fim do ano. Esta diferença na premiação é essencial para uma equipe grande fechar suas contas (estima-se em 320 milhões o orçamento anual da McLaren).

Os próximos GPs da Índia e Abu Dabi, em dois fins de semana seguidos, serão decisivos para as chances de Alonso. Depois de oito GPs seguidos ocupando a liderança, o espanhol foi superado por Vettel e só tem duas possibilidades de reagir: se a habitual sorte voltar ou se a Ferrari cumprir a promessa de um carro bem melhor no domingo que vem.