Descontente, Justin Wilson ironiza Helinho em faixa As várias batidas de Hélio Castroneves nas três primeiras provas da temporada 2011 da Fórmula Indy repercutem. Vítima do brasileiro na etapa de Long Beach, o inglês deixou a garagem do circuito de rua do Anhembi, neste sábado, com uma faixa provocativa ao piloto da Penske, reclamando dos acidentes em que ele se envolveu.