Desemprego ameaça os nadadores brasileiros em 2013

SÃO PAULO - Alguns dos principais atletas da natação brasileira começam o ciclo olímpico de 2016 em clima de indefinição. Depois de Thiago Pereira, prata nos Jogos de Londres, não ter seu contrato renovado com o Corinthians, agora são Nicholas Santos e Cesar Cielo que não sabem se continuarão no Flamengo em 2013.

Nicholas, de 32 anos, acabou de conquistar o ouro no Mundial de Istambul, disputado em piscina curta (25 m), na prova dos 50 m borboleta. Voltou ao País na terça-feira com a inédita medalha na bagagem, e também para a indefinição de seu futuro.

A questão no Flamengo esbarra na nova diretoria que vai assumir o clube. Eduardo Bandeira de Mello foi eleito presidente e faz parte do grupo de oposição a Patrícia Amorim. Ex-nadadora, a atual presidente fez a modalidade renascer no clube, ao contratar Cesar Cielo em 2010 - na época, ele tinha acabado de bater o recorde dos 50 m na piscina do Pinheiros, seu ex-clube, e brigou com o Corinthians pelo "passe" do nadador.

Com o velocista, vieram também Nicholas e Henrique Barbosa, especialista no nado peito. No mesmo ano, Thiago Pereira foi contratado pelo Corinthians, assim como a fundista Poliana Okimoto, que também deixou a equipe paulista.

Com a transição no comando do clube rubro-negro, o clima é de indefinição. "Não falei com eles ainda, não tive nenhuma posição. Quero ter alguma resposta até o fim da semana", afirmou o velocista, que também esteve na Olimpíada de Londres. "Eu não posso virar o ano sem saber como vai ser. Essa semana é o prazo que estou me dando para decidir o que vou fazer da minha vida. Não quero treinar pensando se estou sem clube, ou em que clube eu vou nadar", admite. O Estado entrou em contato com o Flamengo, mas não obteve retorno dos responsáveis pela natação no clube.

Nicholas já deixou claro que não pretende fazer "leilão" por seu passe. "Só quero trabalhar em um local com estrutura, sem ter de pensar em renovação de contrato no fim de cada ano."

Apesar de representar o Flamengo, Nicholas nunca treinou no Rio. Ele é parceiro de Cielo e Thiago Pereira no PRO 16, grupo de treinamento de alto rendimento que utiliza a estrutura do Centro Olímpico da Prefeitura de São Paulo.

Mesmo assim, o campeão mundial gostaria de continuar representando o Flamengo nas competições nacionais. "Espero que eles deem continuidade a esse projeto, porque foram muitos os resultados." O clube carioca foi campeão do Troféu Maria Lenk e terminou o Open, realizado em novembro, em segundo lugar, perdendo para o Pinheiros - o Corinthians ficou em 4.º.