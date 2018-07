Desesperados abrem a rodada. Jejum da Lusa é de um mês

O mais desesperador reúne XV de Piracicaba, vice-lanterna com 8 pontos, e Guaratinguetá, o primeiro fora da zona de descenso, com 11. Como o jogo será em Piracicaba, o XV tem boa chance de alcançar o adversário.

Em Ribeirão Preto, o Botafogo, primeiro time a integrar o grupo dos rebaixados no momento, com 10 pontos, recebe o Ituano, que está em situação um pouco mais cômoda, com 15, sonhando até com vaga na Série D do Brasileiro.

Já no Canindé, a Lusa, que ainda não está totalmente livre do risco de ir para a 2ª Divisão, com apenas 14 pontos, recebe o Comercial, lanterna do Paulistão com apenas oito pontos.

No ABC, o único que entra em campo tranquilo na rodada, é o São Caetano, diante do antepenúltimo colocado Catanduvense.