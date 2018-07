Desfalcada, Lusa recebe o líder Botafogo A Portuguesa recebe hoje às 16h o líder Botafogo no Canindé com desfalques importantes. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com quatro titulares - Cañete, Diogo, Gilberto e Moisés Moura estão suspensos. No Botafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira conta com a volta do goleiro Jefferson e do meia Lodeiro. Seedorf, que era dúvida, também poderá jogar normalmente.