Desfalque do Real Madrid por lesão, Sergio Ramos é diagnosticado com a covid-19

Um mal nunca vem sozinho, pelo menos no caso de Sergio Ramos. O zagueiro e capitão do Real Madrid, que está fora do time por conta de uma lesão, foi diagnosticado com a covid-19. O anúncio foi feito pelo clube espanhol nesta terça-feira, que explicou que o jogador testou positivo na última bateria de testes realizada por todo o elenco tendo em vista a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, nesta quarta, na Inglaterra.

"O Real Madrid C.F. comunica que nosso jogador Sergio Ramos teve um resultado positivo no último teste de covid-19 que foi realizado", informou o clube de Madri em suas redes sociais e no site oficial.

Depois de ter sido operado no menisco interno do joelho esquerdo em fevereiro, Sergio Ramos conseguiu uma recuperação rápida e voltou aos gramados em março no Real Madrid, tendo também sido chamado à seleção espanhola pelo técnico Luis Enrique. Contra o Kosovo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, sentiu um problema físico no final do jogo, sendo depois confirmada uma lesão muscular na perna esquerda.

Agora isolado, Sergio Ramos tem uma previsão de duas semanas para a sua volta aos treinamentos com os companheiros. Além do capitão, o zagueiro Raphael Varane foi diagnosticado na semana passada com a covid-19. O técnico Zinedine Zidane tem utilizado o brasileiro Éder Militão e Nacho como a dupla de zaga titular.

Com os casos de Sergio Ramos e Varane, o Real Madrid chega a 10 infectados pelo novo coronavírus. São mais seis jogadores - Mariano, Eden Hazard, Éder Militão, Casemiro, Jovic (que foi cedido ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha) e Nacho -, Zidane e o presidente Florentino Pérez.