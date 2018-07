Desfalques nos bastidores do Santos atrasam contratações

Os desfalques do Santos nos bastidores estão atrapalhando a busca por reforços. A diretoria alega que não tem muito dinheiro e, para piorar, precisa lidar com problemas no Comitê Gestor, órgão responsável pelas contratações, que nesta semana perdeu um de seus membros.

Há três dias, Eduardo Vassimon renunciou a seu cargo no Comitê. "Ainda não há prazo para a indicação de um substituto e isso cabe somente à presidência do clube", disse Pedro Luiz Nunes, um dos integrantes do Comitê, que é formado pelo presidente, pelo vice-presidente e por mais sete integrantes.

Segundo o vice Odílio Rodrigues, a saída de Vassimon ocorreu por motivos pessoais. Assim que um novo nome for indicado, terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo.

O outro desfalque na cúpula é o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, que está de licença médica. Preocupado com esse quadro, o técnico Muricy Ramalho atrasou a viagem de férias ao Uruguai para ajudar a diretoria na busca por reforços.

Férias frustradas. Victor Andrade, que estava de férias na Espanha, foi chamado para integrar o time sub-20 no Brasileiro da categoria, em que o Santos estreará hoje. É um castigo da diretoria e de Muricy ao garoto - o técnico tem se mostrado bastante incomodado com seu comportamento.