Desfigurado, Inter ainda sonha, mas não pode mais vacilar

Mais uma vez o Internacional terá um time descaracterizado, com várias improvisações, para enfrentar o Atlético-MG, hoje, às 18h30, no Beira-Rio. Na quarta-feira, o Colorado jogou com sete reservas e perdeu para o Ceará por 1 a 0, em Fortaleza.

Desta vez estão ausentes os meias Andrezinho, suspenso, Giuliano, na seleção brasileira, e D"Alessandro, na seleção argentina. Além disso, o técnico Celso Roth espera a avaliação médica para escalar o zagueiro Índio e os volantes Wilson Matias e Tinga, todos em fase final de recuperação de contusão. Dos três, Índio é o que tem mais chances de entrar em campo.

Com tantas indefinições, crescem as chances de o zagueiro Ronaldo Alves, os volantes Glaydson e Derlei e o meia Ilan entrarem no time. O técnico Celso Roth tende a trocar o esquema. Em vez do 3-5-1 que vinha utilizando, pode mudar para o 4-4-2, com três volantes, um armador adiantado e um segundo atacante, Marquinhos, fazendo parceria com Alecsandro.

Apesar de ter perdido a chance de se aproximar dos líderes no meio da semana, o Inter mantém a esperança de chegar ao fim da disputa lutando pelo título. Por enquanto, o clube gaúcho tem 44 pontos e está a 8 do líder Fluminense.

Já o Atlético-MG, com 28, vai a campo animado pela vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, de virada, em Minas, e confia em fugir do descenso. Novo triunfo hoje pode garantir o time fora da zona de rebaixamento já nesta rodada. O meia Diego Souza, que pegou dois jogos de suspensão, desfalca o time, assim como o zagueiro Rever, na seleção.