Desgastado, Japão cancela treino após eliminação

Japão e Itália fizeram a partida mais movimentada do torneio até aqui. O time asiático chegou a abrir 2 a 0, levou a virada no segundo tempo, buscou o empate e, no finzinho, sofreu o quarto gol. "Conseguimos nos recuperar, empatar o jogo, mas recebemos um último golpe. Foi difícil aguentar", admitiu o meia Kagawa, do Manchester United, eleito o melhor jogador da partida.

Ainda no primeiro tempo, os japoneses já davam sinais de desgaste. A qualquer parada, um par deles ia à beira do campo tomar água. Além do calor, os jogadores reclamaram da umidade do ar - choveu antes e durante a partida.

O Japão chegou ao Brasil na última quarta-feira depois de ter enfrentado no dia anterior o Iraque, em Doha, no Catar, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time teve pouco tempo para se recuperar e se adaptar ao fuso horário antes da partida de sábado diante do Brasil. Essa, inclusive, foi a justificativa para o péssimo rendimento em Brasília. Com mais tempo para descansar e se preparar, a equipe jogou bem melhor contra a Itália, apesar de ter sido derrotada novamente.

A prioridade para a partida com o México é recuperar fisicamente os jogadores e, como o time já está desclassificado, é possível que o técnico Alberto Zaccheroni dê descanso para alguns atletas. Nesta sexta-feira, a equipe faz um treino leve de reconhecimento do gramado do Mineirão.