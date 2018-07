Desgaste na zaga preocupa o São Paulo

SÃO PAULO - Enquanto o Santos promete Neymar, Paulo Henrique Ganso e Elano em campo neste sábado, o São Paulo entra com sua defesa comprometida para a semifinal no Morumbi. O trio formado por Rhodolfo, Alex Silva e Miranda, que só perdeu um jogo no ano atuando junto (para o Santa Cruz, na Copa do Brasil), sofre com problemas médicos e vai para o sacrifício no clássico.

Quem mais preocupa é Rhodolfo. O zagueiro teve edema na panturrilha da perna esquerda logo no primeiro tempo do jogo com o Goiás, nesta quarta-feira. Como não há lesão, o jogador vai ficar em tratamento para ter condições jogo. "Vamos avalia-lo gradativamente. Se o jogo fosse amanhã (sexta), ele não teria condições, mas o quadro pode evoluir até sábado. Ele não está vetado", afirmou o médico Auro Rayel.

Alex Silva continua com dores no joelho direito, mas já avisou que não vai perder esse jogo por nada. "Estou com o joelho um pouco inchado e inflamado, mas não gosto de ficar fora de decisão", avisou o zagueiro. "Não deu para jogar diante da Portuguesa, mas estive em campo contra o Goiás. Vou me cuidar nesses dois dias para estar inteiro contra o Santos."

Dos três, Miranda é o que está mais inteiro. Mesmo assim, ele tem reclamado de um desconforto muscular na coxa direita, que já o tirou das partidas contra Noroeste e Oeste. "Os jogadores estão acusando dores. Ligamos o sinal de alerta. Existe um cuidado todo especial", disse o técnico Paulo César Carpegiani.

