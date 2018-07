Muitas pessoas partem deste mundo deixando saudade do que fizeram, mas algumas, como o Daniel, deixam saudade do que fizeram e também - e, talvez, principalmente - do que ainda haveriam de fazer. É por isso que, para mim, é difícil imaginar alguma coisa mais triste do que uma despedida. E já que é de despedidas que estamos falando, não posso deixar de comentar outra delas, que me causou outra tristeza, de outra natureza: o adeus do grande goleiro Marcos.

São Marcos, para os mais devotos, ou apenas Marcos, para os íntimos, talvez fosse o último dos jogadores discretos. Não posso dizer o último porque o genial Messi me passa a impressão de continuar jogando no raro time dos craques tranquilos. Marcos era assim: tranquilo. Um sujeito pacato, conciliador e que jamais usou sua genialidade como atleta para se exibir. Tudo o que fazia era em favor do grupo. Mesmo nas mais espetaculares defesas, suas comemorações - como as de Messi - eram reservadas. Um gesto de alegria, um olhar lançado aos céus, nada que transmitisse soberba ou deboche.

Quando eu comecei a acompanhar futebol, o máximo que os craques faziam ao comemorar seus gols era dar socos no ar. Mesmo Garrincha, o mais gozador de todos os jogadores, jamais sambou diante de um adversário após marcar um gol. Com a bola nos pés, sim, sambava. Mas era parte de seu estilo de jogo. Não faz muito tempo, podíamos dividir os jogadores brasileiros entre os que faziam dancinhas e os que não faziam dancinhas. Hoje, quase todo mundo faz dancinhas. Marcos parecia o único que não era dado a esse tipo de coisa. Nada contra os dançarinos dos gramados, mas devo dizer que eu respeitava enormemente a seriedade do bom e velho Marcão.

Com as luvas do grande goleiro devidamente penduradas, o Palmeiras perde uma referência. Sempre recordo aquele trecho da canção Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, que dizia mais ou menos assim: "Para onde você foi, Joe DiMagio? Uma nação volta os seus olhos solitários para você". No final dos anos 60, os Estados Unidos estavam em convulsão - e o grande jogador de beisebol dos Yankees, símbolo de fibra moral e caráter, não estava mais na ativa. O Palmeiras sem Marcos fica órfão como a velha América que desapareceu para dar lugar a outra sem DiMaggio. Nós, leitores de Daniel Piza, sentimos o mesmo. Deus, como eu odeio as despedidas!