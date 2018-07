Contrapartidas são as vantagens que o clube daria à Prefeitura em troca da concessão. Se foi por falta de contrapartidas, peço licença para listar algumas de grande valor: Maria Ester Bueno, Abilio Couto, Maria Lenk, Amaury Pasos, Eurico, Vitor, Angel Crespo. Estou me referindo a atletas da maior importância. Há, aí, campeões mundiais e recordistas mundiais de tênis, basquete e natação. Creio que sejam contrapartidas mais do que suficientes de um clube inteiramente amador e que, ao contrário, sofreu com a crescente profissionalização dos esportes.

Sofreu e muito também por causa da própria Prefeitura. De todos os clubes da Ponte das Bandeiras que tiveram suas áreas diminuídas para o surgimento das terríveis Marginais, foi o Tietê o mais mutilado. É de amarga ironia o fato de um clube de regatas não ter mais acesso ao rio.

É verdade que o rio também não existe mais. Portanto, se alguém deve a alguém é a Prefeitura a ser cobrada, e não o Tietê. Esse clube faz parte da minha memória afetiva. Garoto, jogando nas equipes de base do rival Floresta/Espéria, cansei de atravessar a ponte só para ver no ginásio do Tietê as exibições do grande Amaury Pasos já vice-campeão mundial pelo Brasil e o mais completo jogador de basquete que este País já produziu. Mas não havia só Amaury. Havia Eurico, mais tarde Vitor Mirshawka, este também um extraordinário jogador, e o treinador Crespo.

Creio que essas "contrapartidas" são suficientes para assegurar com sobras a permanência do clube no espaço a que está reduzido. A Prefeitura deveria encontrar uma solução em conjunto com o pessoal do Tietê, porque o que é mais importante não são as piscinas e os ginásios, que vão continuar lá e não podem ser despejados. O mais importante é o nome C.R. Tietê, que embute todas as conquistas, todas as "contrapartidas". O nome, as cores e a história constituem um bem imaterial de incalculável valor, e é o que realmente vai ser despejado.

Vão ser despejados todos esses grandes atletas que enumerei acima e suas histórias, que é exatamente o que deveria servir de legado a todos que passassem a frequentar o lugar depois da posse da Prefeitura. Sei que não se dá qualquer valor a bens imateriais, aliás, muitos que deviam saber, nem sabem o que é isso. Mas faço uma tentativa: aquele enclave na Ponte das Bandeiras, que junto com A.D. Floresta/Espéria, e A. Atlética São Paulo, formou o Triangulo das Bermudas do basquete da cidade, não pode se tornar apenas um lugar com quadras, ginásios, piscinas, mas sem nome.