Despres ganha etapa e amplia vantagem no Rali Dacar

Nas últimas seis edições do Rali Dacar, Despres e Coma estão se revezando no lugar mais alto do pódio, com três títulos para cada um. Neste ano, os dois rivais estão disputando a liderança a cada etapa realizada. Mas, faltando apenas mais três dias de competição, o francês parece ter conseguido uma folga importante sobre o rival espanhol.

Na etapa desta quinta-feira, quando o rali finalmente chegou ao Peru, foram disputados 534 quilômetros de trecho cronometrado entre a chilena Arica e a peruana Arequipa. E Despres completou o percurso em 4h03min37, com 2 minutos e 1 segundo de vantagem sobre Coma - Gerard Farres Guell chegou entre eles, em segundo lugar, com a marca de 4h05min16.

O dia também foi muito bom para o brasileiro Felipe Zanol. Ele terminou a 11ª etapa em sexto lugar, com o tempo de 4h09min14, e subiu para a 10ª colocação na classificação geral das motos. "Estou feliz demais com o resultado, muito satisfeito mesmo", comemorou o piloto do Brasil, que participa pela primeira vez da tradicional e famosa prova.

Entre os carros, a vitória nesta quinta-feira foi do piloto francês Stephane Peterhansel, ao lado do navegador francês Jean-Paul Cottret, que aumentou a sua já confortável vantagem na liderança da classificação geral. Ele completou o percurso da 11ª etapa em 3h56min53, ficando 22min49 na frente do segundo colocado do rali, o espanhol Nani Roma.

Nesta sexta-feira, acontecerá a 12ª etapa do Rali Dacar, com um total de 245 quilômetros de trecho cronometrado entre as cidades de Arequipa e Nazca, ambas no Peru.