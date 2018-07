Dessa vez Real Madrid deu um susto no Barça

O Real Madrid jogou com a coragem que sua história exige e esteve perto de alcançar um resultado épico no Camp Nou, pelas quartas de final da Copa do Rei. O empate por 2 a 2 - conseguido depois de ter ido para o intervalo perdendo por 2 a 0 - não foi suficiente para eliminar o Barcelona (que havia ganho em Madri por 2 a 1), mas sim para mostrar que é o time que tem mais recursos para encarar a máquina que ganhou 13 títulos nos últimos três anos e meio.

Precisando ganhar o jogo e dar uma resposta aos (muitos) que o criticavam por sempre armar o time de maneira covarde nos clássicos com o Barça, o técnico José Mourinho tirou Pepe do meio de campo - onde ele não constrói nada - e o recolocou na zaga. Entregou a batuta para o refinado alemão Özil, que havia sido reserva na primeira partida, e o craque fez o que sabe fazer: tocou, driblou, lançou e fez o time jogar.

Os jogadores do Real corriam e marcavam como loucos, mostrando que estavam determinados a acabar com a hegemonia do rival nos clássicos. O time impediu o Barça de impor seu jogo de toques e manteve a partida num ritmo acelerado, com jogadas perigosas de lado a lado.

Quando o primeiro tempo parecia caminhar para acabar sem gols, o Barcelona golpeou com contundência. Aos 43 minutos, Messi arrancou e deixou Pedro à vontade para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois Daniel Alves acertou uma bomba no ângulo direito e fez o segundo.

Três gols. O Real precisava fazer três gols em 45 minutos para se classificar, e quando a bola rolou de novo partiu em busca da virada. Mourinho fez três mudanças em 15 minutos (entraram Granero, Callejón e Benzema, saindo Lass Diarra, Kaká e Higuaín) e o time ficou mais perigoso, envolvente.

Cristiano Ronaldo marcou aos 22 e Benzema fez um golaço aos 26. Havia tempo para consumar a façanha, e a torcida do Barça ficou apreensiva.

Nos minutos finais, com o Real todo à frente, o Barcelona perdeu três chances para fazer o gol que mataria o jogo.

Nos acréscimos Sergio Ramos foi expulso, o que foi a gota d'água para os jogadores do Real Madrid se revoltarem - já tinham reclamado de dois pênaltis não marcados.

Mourinho elogiou seu time e se negou a falar sobre o árbitro. Mas não deixou de dar sua espetada. "O que ouvi de meus jogadores que assim é impossível ganhar do Barcelona aqui." Guardiola, como sempre, não quis polêmica. E disse que seu time mereceu a vaga. "No balanço dos 180 minutos fomos melhores."

O adversário da máquina do Barça na semifinal da Copa do Rei sai do jogo de hoje entre Valencia e Levante.