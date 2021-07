Destaque da Argentina na Copa América, De Paul acerta com Atlético de Madrid

Um dos destaques da seleção argentina na Copa América, o meia Rodrigo de Paul se tornou o novo reforço do Atlético de Madrid. Nesta segunda-feira, o clube espanhol confirmou o acerto com a Udinese, time em que o jogador argentino atuava até o fim da temporada europeia passada.

De Paul defendia a equipe italiana desde 2016. Agora assinou contrato de cinco anos com o time que venceu a última edição do Campeonato Espanhol. As partes não revelaram as cifras envolvidas na transferência.

"Eu vou me juntar ao atual campeão espanhol e sei que será uma grande responsabilidade", declarou o meio-campista de 27 anos, que tem passagens pelo Racing e pelo Valencia, também da Espanha. "Será um grande degrau na minha carreira."

No Atlético, De Paul estará atuando sob o comando de outro argentino, Diego Simeone. "Vou curtir ter ele me comandando porque cresci vendo as partidas dele pela seleção argentina", comentou.

O próprio De Paul se tornou referência na seleção nesta edição da Copa América. Com boas atuações, foi um dos principais destaques do time comandado pelo Lionel Scaloni. O meia foi até titular na vitória sobre o Brasil por 1 a 0, na noite de sábado, na partida que decidiu o título da competição.