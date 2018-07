Destaque do Brasil no Rio, Isaquias se sagra bicampeão brasileiro em Curitiba

Maior destaque individual do Brasil nos Jogos do Rio-2016, Isaquias Queiroz se sagrou bicampeão brasileiro nesta sexta-feira na prova C1 Sênior 1000 metros masculino, em Curitiba. O Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem está sendo disputado no Parque Iguaçu, na capital paranaense.

Isaquias venceu a prova com facilidade, completando o trajeto com o tempo de 4min19s920, a 1s704 de Maico Santos, que faturou a medalha de prata. Lucas Santos completou o pódio. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, Isaquias levou a prata nesta mesma prova.

Ele ainda subiu ao pódio para receber a medalha de bronze no C1 200 metros e a prata no C2 1000 metros, em parceria com Erlon de Souza. Com estas conquistas, Isaquias se tornou o maior medalhista da história do Brasil em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

Erlon de Souza também brilhou nesta sexta ao vencer a prova de C2 1000m ao lado de Ronilson de Oliveira - os dois competiram juntos na Olimpíada de Londres, há quatro anos.

Tanto Isaquias quanto Erlon voltam a competir no Campeonato Brasileiro neste sábado. Eles serão adversários na final do C1 500 metros. Isaquias ainda disputará o C2 500m com Lucas Santos. No domingo, o dono de três medalhas olímpicas competirá no C1 200m. Caio Ribeiro, que foi bronze na Paralimpíada do Rio, também compete em Curitiba. Ele disputará na classe KL3.