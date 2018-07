Destaque do time B, Diego Cardoso assina renovação com o Santos até 2019

Grande destaque do time B do Santos e em busca de oportunidades no elenco principal, o atacante Diego Cardoso recebeu o reconhecimento da diretoria nesta terça-feira. Ele assinou uma renovação de contrato com o clube até o fim da temporada 2019 e comemorou o acerto.

"Estou vivendo um ano maravilhoso, renovando o meu contrato. E no ano que vem, espero poder fazer mais ainda pelo Santos. Quero dar continuidade ao meu trabalho aqui no clube, torcendo para tudo dar certo e eu poder dar muitas alegrias aos torcedores", declarou ao site do Santos.

Formado nas divisões de base do Santos, Diego Cardoso, de 23 anos, teve passagens por Bragantino e Vila Nova antes de retornar ao clube. Atualmente, é o maior destaque do time B santista, com 14 gols marcados em 21 partidas na temporada.

"Estou tendo uma média muito boa de gols. Espero aumentá-la nestes últimos jogos, lutando pelo título brasileiro de aspirantes", completou o jogador, que tem quatro gols no Brasileiro de Aspirantes e marcou outros 10 na Copa Paulista.