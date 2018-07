Destaque na Coreia do Sul, Adriano Michael Jackson jogará na 2ª divisão chinesa Artilheiro da última edição da Liga dos Campeões da Ásia, com incríveis 13 gols em 11 partidas, Adriano Michael Jackson vai jogar na segunda divisão do Campeonato Chinês. Apesar de ter faturado o título do Campeonato Sul-Coreano e apontado como um dos melhores atletas em atividade no país, ele preferiu voltar à China em troca de salários mais altos no Shijiazhuang Ever Bright.