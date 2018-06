Destaques no esporte universitário são premiados em Brasília

A Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) realizou nesta quarta-feira, na sede do Ministério do Esporte, em Brasília, a premiação dos melhores do ano 2017. Foram homenageados atletas, treinadores, dirigentes e instituições que se destacaram nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), realizados em Goiânia, e na Universíade (Jogos Olímpicos Universitários), disputada em Taiwan.

"Criamos um projeto de médio e longo prazo para o esporte universitário nacional para o ciclo que se iniciaria após a Olimpíada de 2016. É um equívoco cultural pensar que esporte e educação não caminham juntos", disse o presidente da CBDU, Luciano Cabral.

Padrinho dos JUBs, o medalhista de ouro paralímpico e campeão mundial nos 100 metros do atletismo Petrúcio Ferreira também foi homenageado durante a cerimônia desta quarta-feira. "Os heróis de hoje serão os líderes de amanhã. Criamos, com os valores do esporte universitário, as pessoas que vão conduzir o País", destacou Cabral.

* O repórter viaja a convite da Confederação Brasileira de Desporto Universitário