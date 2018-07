Destino de Cielo sai antes do Mundial

Cesar Cielo saberá até dia 22 se vai poder disputar o bicampeonato mundial nos 50 e 100 metros livre no Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou ontem a data e o local da audiência na qual o destino do nadador será definido: dia 20, na China.

Também serão julgados os casos dos outros três companheiros que na mesma ocasião foram flagrados no exame antidoping realizado no Troféu Maria Lenk, em maio, pelo uso do diurético furosemida - Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa e Vinícius Waked.

Segundo a CAS, testemunhas e parte dos envolvidos vão participar da audiência por meio de videoconferência - Cielo está na China para o Mundial, mas os outros três atletas envolvidos não fazem parte da delegação brasileira na competição.

O advogado do campeão olímpico, Howard Jacobs, falou sobre as possibilidades de seu cliente. "Posso dizer que o caso em Xangai não vai ser fácil. Eu tive uma conversa com o Cielo sobre a substância e falei com ele também sobre alguns questionamentos que a Corte pode fazer."

Os depoimentos deverão tomar metade do dia e, na sequência, o painel arbitral iniciará suas deliberações com a decisão final a ser tomada até o fim do dia 22, horário suíço (a sede da CAS é em Lausanne, onde o fuso horário é de cinco horas a mais em relação a Brasília).

A Federação Internacional de Natação (Fina) acionou a CAS contra a decisão de advertência aos nadadores e anulação de resultados do Maria Lenk, dadas pelo painel de doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). A entidade quer uma punição mais severa.

As provas de natação do Mundial de Xangai começam na madrugada do dia 23, horário de Brasília. Cielo tem participação prevista no primeiro dia, na prova dos 50 metros borboleta.