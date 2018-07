Deverá ser menos fácil para a Red Bull vencer em Abu Dabi

Se o histórico das 17 corridas deste ano servir de referência para projetar as três etapas que restam, ao menos nas provas de Abu Dabi, no fim de semana, e São Paulo, dia 25, deverá ser menos fácil para a Red Bull vencer.

Já domingo, no Circuito Yas Marina, em Abu Dabi, vai ser importante dispor de um carro com boa velocidade nas retas e esse não é o forte do modelo RB8-Renault de Sebastian Vettel e Mark Webber. Mas é a principal característica do carro da McLaren de Lewis Hamilton e Jenson Button e, pelo demonstrado ontem, no GP da Índia, agora da Ferrari de Fernando Alonso e Felipe Massa.

O desempenho do carro não depende apenas dessa característica, mas diante do seu peso deve intervir no que Vettel e Webber podem produzir. Existe a possibilidade de Vettel ter concorrência para conquistar a quinta vitória consecutiva. O mesmo vale para a etapa de encerramento do campeonato, em Interlagos. Alonso respondeu ontem a respeito da etapa que mais espera ver a Ferrari forte: "Brazil".

Entre as duas corridas haverá a estreia do circuito de Austin na Fórmula 1. "É uma pista nova, difícil julgar o que cada um pode fazer apenas olhando o desenho do traçado", explicou Vettel ao Estado no GP da Itália. "Às vezes pensamos uma coisa e ao começar andar lá é bem diferente."

Caso se confirme que Vettel e Webber não vão dominar com facilidade duas das três provas finais, o GP dos EUA poderá ser o fator decisivo do campeonato. / L.O.