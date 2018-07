'Devo ser julgado ao final da carreira', pede Messi Há pouco mais de uma década, a cúpula da Barcelona achava que seus olheiros haviam perdido a noção de prioridades. Os treinadores das equipes de base insistiam que o clube teria de fazer todo o possível para fechar um acordo com um garoto de 13 anos, vindo da Argentina e que teria de passar por um tratamento para crescer. Os olheiros tinham razão: Lionel Messi, hoje com 24 anos, lidera o time naquela que deve ser a melhor fase de sua história. Amanhã, o argentino deve sair de Zurique com seu terceiro título de melhor jogador de futebol do mundo e prova que a aposta do clube valeu a pena. As comparações com os grandes ídolos da história já começaram.